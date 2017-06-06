Чехия отказалась принимать мигрантов по квоте ЕС

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Чехия отказалась участвовать в программе по распределению мигрантов в Европе. Отныне страна закрывает свои границы для приёма беженцев.

Чехия отказалась принимать мигрантов по квоте Евросоюза. В министерстве внутренних дел республики пояснили, что такое решение принято из соображений безопасности, а саму систему квот назвали нефункциональной, передает "ТВ Центр".

Согласно соглашению о распределении, Чехия должна была принять около трех тысяч мигрантов. Однако за прошедший год пропустила только около 10 человек. Решению ЕС также противятся Венгрия, Австрия и Польша. Еврокомиссия уже пригрозила странам-отказчикам многомиллионным штрафом.