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Сергей Собянин открыл Международный центр балета на ВДНХ. Мэр Москвы поблагодарил всех, кто принимал участие в этом проекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Международный центр балета на ВДНХ. "В настоящее время реализуется около 10 крупнейших проектов на территории ВДНХ. Это и "Город ремесленников", и "Город героев", и парк аттракционов, и ландшафтный парк, и музей восточного искусства, и павильон "Космос", и павильоны бывших республик СНГ и так далее, и тому подобное. Казалось бы, в этом громадье Международный центр балета, наверное, не самый крупный и не самый значимый объект. Но мне кажется, что очень душевный и интересный и показательный объект в силу того, что у нас много вообще в городе хореографических отделений. В наших учреждениях около 40 тысяч детей занимаются. Но мало где мы видим, чтобы фонды поддержки искусств не только занимались искусством, но еще и реставрировали такие сложные объекты, восстанавливали их, помогали детям находить свое искусство, свое призвание. Это, конечно, очень замечательная история. Я благодарю и всех, кто участвовал в этом проекте и участвует, и вас, организаторов", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что несколько лет назад состояние объектов на ВДНХ и самой ее территории не соответствовало задуманной создателями выставки концепции, но постепенно в ходе реставрационных работ ВДНХ обретает свой первоначальный вид.

"Везде примерно была одна и та же ситуация: полуаварийные здания, в которых бог весь что размещалось, специфическая такая рыночная жизнь, которая была далека от того, что задумывали основатели ВДНХ. И вот год за годом мы видим, как ВДНХ возрождается не только как некий такой памятник архитектуры, сталинской архитектуры, но и как место, которое насыщается жизнью, миллионами людей, которые приходят сюда", - добавил мэр.

Международный центр балета располагается в отреставрированном павильоне №62 "Охрана природы". Его реставрация была проведена полностью на частные средства в обмен на безвозмездное право использования в течение 15 лет.