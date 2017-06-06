Актер Сергей Гармаш попал в ДТП

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Народный артист России Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове, куда он приехал на съемки фильма режиссера Дмитрия Месхиева. Актер не пострадал, полицию не вызывали.

В центре Пскова произошло ДТП с участием автомобиля, в котором ехал народный артист России Сергей Гармаш, сообщает ТАСС со ссылкой на областное УВД.

Авария произошла на улице Кузнецкая возле Вечного огня. Автомобиль Hyundai, принадлежавший Гармашу, столкнулся с рядом стоящей машиной ВАЗ 2112.

ДТП оформили без участия полиции, поскольку пострадавших не было, а материальный ущерб урегулировали на месте.

Гармаш приехал в Псков на съемки фильма режиссера Дмитрия Месхиева с рабочим названием "Преданные", где артист играет главную роль.

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