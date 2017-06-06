Лавров прокомментировал строительство стены на российско-литовской границе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает проявлением русофобии строительство властями Литвы стены на границе с Калининградской областью. При этом глава МИД отметил, что власти литовских и польских приграничных регионов видят интерес в продолжении общения со стороны своих жителей.

Действия литовских властей по строительству стены на границе с Калининградской областью являются русофобскими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщил "Интерфакс", глава МИД напомнил о планах Литвы по строительству стены на границе с Калининградской областью и инициативе Польши, прервавшей приграничное сообщение с регионом.

"Отрадно, что несмотря на, прямо говоря, русофобские действия этих стран, местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят интерес со стороны своих жителей в том, чтобы продолжать общаться", - сказал министр на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

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