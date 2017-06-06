ВВС коалиции США уничтожили пристань с жителями Сирии

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Не менее 12 человек погибли в результате авиаудара самолетов коалиции во главе с США по пристани у сирийского города Ракка. Среди жертв есть женщины и дети. В момент удара жители пытались сбежать из города, удерживаемого боевиками, на лодках.

Самолеты международной коалиции, возглавляемой США, разбомбили пристань на реке Евфрат у сирийского города Ракка, который считается оплотом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

В момент удара на пристани находились простые жители, которые планировали сбежать из города на лодках. В результате атаки погибли 12 человек. Среди них женщины и дети.

Ранее из Сирии неоднократно приходила информация о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов ВВС коалиции. В последней такой атаке, которая произошла в начале июня, погибли не менее 43 человек. В тот раз коалиция во главе с США нанесла удар по самой Ракке. В результате пострадало шестиэтажное здание, в котором находились жители. Большинство погибших – также женщины и дети.