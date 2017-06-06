СКР начал проверку видео с избиением школьницы сверстницами в Москве

Теги: школа избиение скр Происшествие москва

В Сети появилось видео с жестоким избиением школьницы своими сверстницами в одном из парков Москвы. На записи видно, как девочке наносят удары ногами по голове и в другие жизненно-важные органы. Вокруг стоят молодые люди, которые не останавливают драку. ГСУ СКР по столице уже начало проверку по факту появления этого видео.

Сотрудники Следственного комитета России начали проверку информации об избиении школьницы девочками-сверстницами в Москве. Об этом говорится в сообщении ГСУ СКР России по столице.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, организована доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что несовершеннолетней были причинены телесные повреждения.

Запись с избиением была опубликована ранее в соцсетях. На ней видно, как пятеро девочек жестоко избивают одну школьницу в парке. Вокруг стоят несколько молодых людей и подначивают девочек-подростков на жестокие действия в отношении сверстницы. В итоге ее повалили на землю и начали бить ногами по лицу. Молодые люди издевательства так и не остановили.

О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.