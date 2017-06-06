ФСБ заявила об отсутствии террористической угрозы на Кубке Конфедераций

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В Федеральной службе безопасности России заявили, что террористической угрозы для участников и гостей Кубка Конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года нет.

Террористической угрозы для участников и гостей Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018 по футболу нет. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

"На сегодняшний день непосредственных угроз безопасности участникам и гостям Кубка конфедераций не выявлено", - сказал замдиректора ФСБ Алексей Лаврищев.

Также, по его словам, не выявлено непосредственных угроз гостям чемпионата мира 2018 года.