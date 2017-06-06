Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о реновации

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Во вторник профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в законопроект о реновации жилья в Москве. Обсуждение пройдет уже в пятницу. Всего поправок 144. Это 90 процентов всех изменений, которые были внесены в текст документа.

В Госдуме, по крайней мере, этого созыва столь детального и открытого обсуждения законопроекта ещё не было. Даже зал пленарных заседаний на Охотном ряду едва вместил всех участников в общем-то стандартной процедуры - парламентских слушаний, передает "ТВ Центр".

Но вот их тема "Создание правовых условий для обеспечения жителей города Москвы комфортным и современным жильем как ключевой элемент программы реновации" многих москвичей действительно волнует. Во вторник жителей пятиэтажек пригласили в Госдуму и спросили, какой же они видят программу реновации.

"Главное пожелание - оставить нас в районе, потому что детский сад, школа, поликлиники, это уже наши родные врачи, мы не хотим уезжать из района", - говорит житель Обручевского района Марина Глушенкова.

Впрочем, гораздо ярче общественное мнение выражается на плакатах. Рядом с зданием Госдумы проходят сразу два митинга: за и против реновации. В этом нет ничего удивительного, подчёркивают эксперты. Вся суть законотворческого процесса - выработать единые правила, которые бы устроили и тех и других. В зале заседаний во вторник и мэр столицы, он ответит на вопросы жителей пятиэтажек и депутатов. Профильный комитет уже рассмотрел более 200 поправок к проекту, а Мосгордума приняла важный закон о правовых гарантиях участников программы реновации.

Среди обсуждаемых во вторник вопросов – предоставление равнозначного или равноценного жилья, выход из программы реновации, для чего достаточно решения трети собственников, право на обжалование решений, а также как быть тем, у кого квартира в пятиэтажке находится в ипотеке или можно ли, например, заключить договор мены. И вот для обсуждения этих вопрос Госдума, считают эксперты, самая оптимальная площадка.

Свои замечания и предложения во вторник выскажут все думские фракции, так что ко второму чтению, оно пройдёт в эту пятницу, законопроект представят уже в новом, доработанном виде.