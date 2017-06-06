Завершена проходка тоннеля метро от "Раменок" до "Мичуринского проспекта"

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Строительство сразу семи станций столичного метро на Калининско-Солнцевской линии идет быстрыми темпами. Движение от "Раменок" до "Рассказовки" должно быть запущено уже до конца этого года. Во вторник завершена проходка тоннеля от уже действующей станции "Раменки" до будущей - "Мичуринский проспект".

Подземный путь на юг столицы проложен. "Наталья" выполнила свою миссию. Проходческий щит с женским именем проложил уже не один тоннель столичной подземки и этот - последний на новой Солнцевско-Калининской ветке метро, передает "ТВ Центр".

Новая станция метро "Мичуринский проспект" - полуподземного заложения. Из-за перепадов давления вдоль одноименной улицы путь для движения будущих поездов было решено прокладывать как под землей, так и над ней, что отразилось и на самой архитектуре станции.

Станция метро "Мичуринский проспект" - трехуровневая. Внизу уже обустроены пути для движения поездов и пассажирская платформа, справа на третьем этаже расположатся служебные помещения метрополитена, слева появятся кассы и эскалаторы, а в центре второго этажа будет обустроена смотровая площадка с видом на зеленую зону и долину реки Очаковка.

Интерьер новой станции будут украшать витражные стекла. Панорамный вид будет открываться отовсюду. После прокладки тоннеля будущей станции начнется прокладка инженерных коммуникаций и ее оформление. В честь знаменитого биолога Мичурина здесь будет выражена растительная тематика в оформлении. А помимо этого вестибюля, появится еще один - на другой стороне Мичуринского проспекта. Кроме того, здесь же будет построен новый транспортно-пересадочный узел, где пассажиры смогут перейти на новую станцию метро с общественного транспорта или оставить свою машину на стоянке подземного паркинга.

Завершить монтаж новой станции метро строители планируют к сентябрю. А откроется станция вместе с остальными новой Калининско-Солнцевской линии уже в конце этого года.

Калининско-Солнцевская линия протяженностью почти 25 километров свяжет запад Москвы с востоком. Она разгрузит всю транспортную инфраструктуру и сделает более доступным для пассажиров аэропорт "Внуково".

Елена Сахно, Сергей Давидяк, Максим Берлов, "ТВ Центр".