В Сети обсуждают шокирующее ДТП в центре Москвы

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В Сети обсуждают шокирующее ДТП: водитель сбил девушку, заехав на тротуар, а затем набросился на неё с руганью. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, но замять инцидент уже вряд ли получится: очевидцы сняли происходящее на мобильные телефоны и выложили всё в интернет.

Начало Тверской улицы, самый центр Москвы. На тротуаре, чуть не въехав в витрину - автомобиль. И беспомощная девушка, которая оказалась под колесами иномарки. Рядом врачи, прохожие, и только водитель не спешит к пострадавшей, в ярости хлопая дверцей, передает "ТВ Центр".

Эта авария поражает не только циничностью водителя. Странными кажутся многие обстоятельства. Очевидцы подозревают, что мужчина вообще был нетрезв и утверждают: в салоне авто с ним находилась девушка, но она сбежала после ЧП. Водителя задержали люди еще до приезда полиции.

Показания свидетелей - теперь на вес золота. Пострадавшую девушку - ее зовут Екатериной - с Тверской увезли в больницу и в тот же день прооперировали, теперь ей требуется длительное лечение позвоночника. Но оплачивать расходы и вообще отвечать за случившееся водитель, похоже, не намерен. Из полиции, как говорят родственники Кати, мужчину отпустили, а разбирательство якобы спустили на тормоза.

Один из главных вопросов в этой аварии - как иномарка вообще оказалась в пешеходной зоне. До проезжей части еще несколько метров. Самым логичным пока кажется предположение, что машина выезжала из арки, чтобы нырнуть в общий поток на Тверскую. Но потом водитель неожиданно решил сдать назад - почему, пока непонятно, и просто не заметил прохожих, оказавшихся за капотом. Девушка же, которая шла вдоль стены дома, вряд ли могла ожидать резких маневров там, где движение машин вообще запрещено. По всей видимости, она не успела отреагировать, буквально в доли секунды оказавшись под колесами.

Пока дорожная инспекция не называет водителя иномарки виновным и медлит с наказанием - неизвестно даже, был ли выписан протокол по факту аварии - свое расследование в социальных сетях уже начали неравнодушные москвичи. Они пытаются добиться, чтобы мужчина, который нарушил очевидные правила дорожного движения, не смог уйти от ответственности.

Борис Иванин, Кирилл Макаров, "ТВ Центр".