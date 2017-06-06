Московское метро готово к работе в летних условиях

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Московский метрополитен подготовился к работе в летних условиях. Проверку прошли все климатические системы в поездах и на станциях.

В столичном метро организован специальный штаб, который в реальном времени будет получать сведения о температуре воздуха с датчиков и оперативно принимать меры для обеспечения комфорта пассажиров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В метро готовы и к непогоде. Недавний ураган никак не помешал работ поездов и станций. А также к тому, что в дни проведения матчей Кубка конфедерации по футболу (он стартует 17 июня) будет резко возрастать пассажиропоток. В жаркие дни в метро будут раздавать воду и влажные салфетки. Ещё одна из форм заботы о пассажирах - прекращение трансляции рекламных объявлений и музыки на эскалаторах. Отзывы показывают, что звуки из динамиков раздражали многих людей.