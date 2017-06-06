На пришвартованном у Москвы-реки судне нашли наркотики

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Столичные полицейские проверяли судно, пришвартованное у Москвы-реки, и обнаружили просто залежи наркотиков, а ещё баллоны с веселящим газом. Очевидно, люди что-то праздновали - причём, явно не в первый раз. Сбежать никто не успел - сотрудники правопорядка нагрянули в самый разгар вечеринки.

Испорченный отдых и подмоченная репутация теплохода с легендарным именем "Порт-Артур". Таковы итоги очередного рейда сотрудников столичного антинаркотического ведомства, передает "ТВ Центр". На судне, пришвартованном у причала "Большой Устьинский мост", в самом разгаре вечеринки на воде - большая спецоперация, задержаны три пассажира: двое мужчин и девушка.

У необщительной на камеру компании обнаружили внушительный ассортимент, как говорят в таких случаях, подозрительных веществ. "Исследованием установлено, что изъятые вещества являются наркотическими средствами - психотропными веществами: марихуана, МДМА, амфетамин и мефедрон", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.

"Улов" сотрудников МВД впоследствии оказался объемней. На палубе обнаружили свертки из полимерного материала. В них - порошок и разноцветные таблетки. На месте определить их действующие вещества не получилось, поэтому находки были отправлены на экспертизу.

"В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным различными частями статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - отметил Князев.

Как штрих к этой истории на воде - разбросанные по судну баллоны с веселящим газом и ненадутые шарики. Вероятно, таким запомнят свою поездку на теплоходе москвичи, которые стали свидетелями этой спецоперации.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".