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Во вторник в столице выбирали лучшего музейного экскурсовода города на финале конкурса "Московские мастера".

В Москве выбрали лучшего музейного экскурсовода. Состязания проходили в несколько этапов. Среди тех, кто выдержал все испытания, лишь 12 смогли добраться до финала - самой сложной части конкурса, передает "ТВ Центр".

Экскурсоводам предстояло выполнить несколько заданий, в том числе и экспромты. Причём, на этот раз, в Год экологии, нужно было представить музей как экосистему, а ещё провести экскурсию по теме своего музея - в природных, "экологических", условиях.