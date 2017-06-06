Мизулина попросит ГП проверить Roshen после отравления детей конфетами

Теги: отравление мизулина Происшествие порошенко

Елена Мизулина намерена направить запрос в Генпрокуратуру по факту отравления детей конфетами "Бешеная пчелка", которые выпускает фабрика Петра Порошенко Roshen. Сенатор не исключает, что это была провокация.

Сенатор Елена Мизулина направит запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить кондитерскую фабрику Roshen президента Украины Петра Порошенко после отравления пятерых детей конфетами "Бешеная пчелка" в Забайкальском крае. Позиция Мизулиной размещена на ее личном сайте.

Сенатор отметила, что нужно досконально выяснить, откуда взялись эти конфеты, необходимо проверить производителя. Мизулина предполагает, что подброс ядовитых конфет мог быть своего рода провокацией.

У Мизулиной также имеются вопросы к родителям детей, которые не объяснили им элементарные правила безопасности.

"Почему детям не объясняются базовые понятия о безопасности: нельзя подбирать еду на улице, нельзя брать ее у незнакомых людей. Я надеюсь, что детям удастся избежать серьезных последствий такой неосмотрительности", - возмутилась Мизулина.

Ранее стало известно, что в Чите пятеро детей отравились подобранными на улице конфетами "Бешеная пчелка". Все они находятся в больнице, один ребенок в реанимации. Следствие проводит проверку.

Читайте также:

Фабрика Roshen в Липецке закрылась