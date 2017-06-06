Украинский круизный лайнер вместо Одессы внезапно поплыл в Россию

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Украинский круизный лайнер типа река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам изменил курс. Судно, отплывшее из Киева 1 июня, по плану должно было завершить круиз в Одессе. Однако корабль, не заходя в порт украинского города, взял курс к берегам России. СМИ узнали, что лайнер направляется к Ростову-на-Дону.

Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", отплывший из Киева 1 июня, внезапно поменял курс. По плану, корабль с пассажирами должен был зайти в порт Одессы. Однако вместо этого судно направляется к берегам России в Ростов-на-Дону, передает агентство УНИАН.

Причины того, почему лайнер типа река-море резко изменил курс, неизвестны.

Судно вышло из украинской столицы в так называемый горящий круиз. Одесса была конечным пунктом путешествия. Тем не менее, из Херсона корабль отправился в Измаил, а оттуда – в Вилково.

В понедельник в 05:00 по местному времени лайнер из Вилкова взял курс на Крым. У берегов полуострова он провел ночь, а затем направился к берегам Ростова-на-Дону.