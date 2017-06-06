В Кремле выразили сожаление в связи с высказываниями Пенса о России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с высказываниями вице-президента США Майкла Пенса, причислившего Россию к основным угрозам для Соединенных Штатов и НАТО. Песков отметил, что российская сторона считает основополагающей позицию Дональда Трампа и ориентируется именно на нее.

Высказывания вице-президента США Майкла Пенса о России вызвали сожаление в Кремле. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Вице-президент США Майкл Пенс назвал Россию, Иран и терроризм главными мировыми угрозами. Он сообщил странам НАТО, что США готовы придерживаться принципа "нападение на одного члена альянса – это атака на всех нас".

"Безусловно, мы сожалеем в связи с такими формулировками в отношении нашей страны", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента выразил надежду, что позиция США по данному вопросу все же прояснится. Песков уточнил, что основополагающей в Кремле считают позицию президента Соединенных Штатов, и именно на нее намерены ориентироваться.