Собянин поблагодарил москвичей за активную дискуссию вокруг программы реновации

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Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за активное обсуждение программы реновации жилфонда. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник в ходе слушаний в Госдуме поблагодарил москвичей за активную дискуссию вокруг программы реновации. "Самое главное: спасибо городскому сообществу, которое активно включилось в обсуждение данной программы. Это очень важно, она не оставила равнодушным никого: ни в Москве, ни в других регионах. Дискуссия не сводилась к решению проблемы тех, кто живет в сносимых пятиэтажках, тех, кто попал в предварительный перечень. Дискуссия коснулась и жителей, которые живут рядом с этими микрорайонами, жителей всей Москвы, потому что их волнуют вопросы, связанные с транспортом, экологией, имущественными правами граждан, защитой их собственности", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

По его словам, дискуссия была сложная, бурная и активная. "И это, конечно, еще раз подтверждает, что москвичи - неравнодушные люди. И они всегда готовы включиться в обсуждение самых сложных и злободневных вопросов нашего города", - добавил Собянин.

В столице 15 мая стартовало голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации жилфонда, которое продлится до 15 июня 2017 года. Принять в нем участие могут собственники и наниматели квартир по договорам социального найма в домах, попавших в предварительные списки программы реновации. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей могут принять участие в голосовании от их имени.