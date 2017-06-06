Песков опроверг данные о кибератаке ГРУ на программного разработчика в США

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В Кремле опровергают возможность кибератаки ГРУ на одного из разработчиков программного обеспечения в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал данные из доклада АНБ, в котором говорится, что Россия якобы организовала хакерские атаки на поставщиков программного обеспечения для выборов за несколько дней до голосования в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сведения о якобы причастности ГРУ к кибератаке на разработчика программного обеспечения в США, не соответствуют действительности, передает "Интерфакс".

Так представитель Кремля прокомментировал утечку отчета Агентства национальной безопасности (АНБ) США. В нем содержались сведения о том, что ГРУ якобы провело кибератаку на одного из американских разработчиков программного обеспечения. Также, согласно этим данным, оно предпринимало другие попытки вмешаться в избирательную систему.

"Это утверждение абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что в Кремле не знакомились с отчетом АНБ.

Ранее сетевое издание Intercept опубликовало статью о том, что российская военная разведка в 2016 году якобы осуществила кибератаку по меньшей мере на одного разработчика программного обеспечения, используемого в США при проведении выборов. Кроме того, ГРУ якобы разослало около 100 мошеннических электронных писем избиркомам с целью хищения личных данных. В своем материале портал ссылается на совершенно секретный доклад АНБ, передает ТАСС.

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