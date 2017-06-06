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Благодаря тщательной проработке новая программа реновации жилья в Москве станет лучше предыдущей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

После проработки программа реновации превосходит предыдущую по всем параметрам. Об этом во вторник в Госдуме рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Как коллеги уже сказали, в самом проекте федерального закона были учтены основные проблемы, основные вопросы, которые интересовали граждан, которые задавали эти вопросы, выражая свою обеспокоенность. В результате новая программа реновации будет значительно лучше, чем та программа, которая реализовалась в последние 20 лет. Собственно, не придумывали ничего нового. Взяли действующую программу. Собственно, пошли на то, чтобы пообещать гражданам, что это программа будет продолжена, и будут в нее включаться новые дома, которые не попали в первые, на транш, в первую программу реновации", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Он напомнил, что в первой программе, которая реализуется порядка 20 лет, не было включено преференций для граждан. "Никто не интересовался их мнением, никто не голосовал, никто не опрашивал, никаких двух третей вообще не было. Приняли список домов. Все остальные свободны. Тем более, не было никаких вариантов выхода из этой программы", - пояснил мэр.

Ранее профильный комитет Госдумы поддержал поправки к законопроекту о реновации жилфонда Москвы и рекомендовал принять соответствующий документ во втором чтении.