Песков о всероссийской реновации: необходимо сначала оценить опыт Москвы

Теги: Общество песков россия хрущевки

В Кремле назвали преждевременной идею распространения программы сноса ветхих пятиэтажек на всю Россию. Необходимо дождаться результатов реновации в Москве и учитывать экономические возможности регионов, считает Дмитрий Песков.

Распространение программы реновации на все регионы России зависит от их экономической возможности, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его мнению, необходимо дождаться результатов программы в Москве и только после этого строить планы на будущее.

"В данном случае, наверное, как минимум, надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, и тогда уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы", - сказал спикер Кремля.

Во вторник комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рекомендовал ко второму чтению законопроект о реновации. 9 июня ожидается принятие документа.

Читайте также:

Муниципальные депутаты поддержали проект программы реновации

Узнать результаты голосования по реновации можно на портале мэра

Позиция "молчунов" не сможет повлиять на итоги голосования по реновации

Хуснуллин: программа реновации позволит удвоить число мест парковки в Москве

Реновация не затронет объекты исторического наследия Москвы