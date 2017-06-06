Песков о всероссийской реновации: необходимо сначала оценить опыт Москвы
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В Кремле назвали преждевременной идею распространения программы сноса ветхих пятиэтажек на всю Россию. Необходимо дождаться результатов реновации в Москве и учитывать экономические возможности регионов, считает Дмитрий Песков.
Распространение программы реновации на все регионы России зависит от их экономической возможности, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его мнению, необходимо дождаться результатов программы в Москве и только после этого строить планы на будущее.
"В данном случае, наверное, как минимум, надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, и тогда уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы", - сказал спикер Кремля.
Во вторник комитет Государственной Думы по транспорту и строительству рекомендовал ко второму чтению законопроект о реновации. 9 июня ожидается принятие документа.
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