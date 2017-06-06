Истребитель Су-27 поднимался в воздух для перехвата B-52 над Балтикой

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Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52, летевшего над нейтральным водами Балтийского моря вдоль границы России. Как уточнили в Минобороны, российский самолет осуществлял сопровождение воздушного судна США.

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтикой. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российское Минобороны.

"Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик Б-52 и осуществлял сопровождение", - сообщили в ведомстве.

B-52 был обнаружен российскими средствами контроля воздушного пространства около 10:00. Бомбардировщик летел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль границы России. После удаления воздушного судна от российских границ истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Накануне в странах Балтии и Польше стартовали учения США Saber Strike. В маневрах примут участие все боевые группы НАТО. Силы обороны Эстонии сообщили, что в учениях будут участвовать, в том числе, стратегические бомбардировщики, истребители и вертолеты США. Авиационная активность в эстонском воздушном пространстве будет продолжаться до 16 июня.