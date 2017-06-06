В Сети появились фотографии повзрослевшего мальчика из Алеппо

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СМИ опубликовали новые фотографии сирийского мальчика Омрана Дакниша спустя год после авиаудара по Алеппо. В 2016 году опубликованные фотографии раненного ребенка потрясли общественность. Маленького Омрана тогда назвали "символом страданий мирных сирийцев".

Журналистка телеканала Addounia опубликовала фотографии сирийского мальчика, год назад пострадавшего от авиаударов по Алеппо. Трехлетний малыш жив и здоров, проживает в Алеппо со своей семьей.

По информации The Telegraph, семья ребенка не собирается покидать город и поддерживает президента Сирии Башара Асада.

Глава семейства уточнил, что год назад СМИ преувеличили масштаб ранений мальчика и использовали фотографию, где он запечатлен в оранжевом кресле скорой помощи, как средство давления на Дамаск.

17 августа 2016 года Омрана Дакниша спасли из-под обломков его дома в Алеппо, который был разрушен ударами снарядов. Мировые СМИ растиражировали фотографию, где пыльный и окровавленный Дакниш сидит в оранжевом кресле скорой помощи. Его прозвали символом страданий мирных сирийцев в войне. Рассказывая его историю, журналистка CNN расплакалась в прямом эфире.

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