Полиция задержала мужчину в связи с терактом в Лондоне

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Полиция Лондона арестовала 27-летнего мужчину в районе Баркинг. В Скотленд-ярде отметили, что он может быть причастен к теракту, который был совершен в центре столицы Великобритании 3 июня.

В Лондоне местная полиция арестовала мужчину по подозрению в причастности к теракту, который был совершен в городе 3 июня. Об этом сообщили с Скотленд-ярде, передает ТАСС.

Сотрудники полиции арестовали человека в районе Баркинг. Ему 27 лет.

Ранее британская полиция назвала имена двух исполнителей теракта в Лондоне. Ими оказались 27-летний Хурам Батт, а также 30-летний Рашид Редуан. Оба террориста были ликвидированы полицейскими после совершения атаки в центре Лондона. Они также проживали в Баркинге на востоке города.

Во вторник стало известно имя еще одного террориста. Им оказался гражданин Италии марокканского происхождения 22-летний Юссеф Загба. В 2016 году его задерживали при попытке попасть в Сирию через Турцию.

Поздно вечером 3 июня в центре Лондона произошел двойной теракт. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек и еще 48 пострадали. Сначала пешеходов на улице протаранил автомобиль, а после этого преступники набросились на людей с ножами. Нападавшие были ликвидированы.

Впоследствии полиция Великобритании арестовала 12 человек по подозрению в причастности к теракту однако затем освободила всех задержанных.

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