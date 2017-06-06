Путин предложил ввести присягу при вступлении в гражданство России

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Президент России Владимир Путин предложил депутатам Государственной Думы рассмотреть возможность введения присяги при вступлении в гражданство. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что Госдума рассмотрит международный опыт в этом вопросе и предложит главе государства на утверждение текст подобной присяги.

В России может появиться присяга при вступлении в гражданство. Как сообщил ТАСС, соответствующий вопрос предложил рассмотреть депутатам Госдумы президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия могла бы воспользоваться опытом зарубежных стран, где есть клятва, присяга или другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином страны, соблюдать ее законы и традиции, и уважать их.

"Я бы просил Вас вместе с депутатами подумать и на эту тему", - сказал президент.

Володин пообещал изучить вместе с депутатами международный опыт и предложить главе государства на утверждение текст присяги или клятвы. Спикер Госдумы подчеркнул, что принимая российское гражданство человек должен осознавать ответственность своего решения.

"Есть чисто формальные вещи, когда человек при приеме в гражданство Российской Федерации сообщает о себе недостоверные данные вообще. Это формальная, чисто юридическая вещь, но она серьезная, основательная и на нее, конечно, тоже нужно обратить внимание", - отметил президент.

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