Фальшивые полицейские ограбили жителя Петербурга в Москве

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Двое одетых в форму полицейских людей ограбили жителя Санкт-Петербурга в столице. Они отобрали у него сумку с семью миллионами рублей. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.

В столице двое неизвестных людей, одетых в полицейскую форму, отобрали у жителя Санкт-Петербурга семь миллионов рублей. Об этом сообщает "Русская планета".

Впоследствии потерпевший рассказал об этом происшествии правоохранительным органам. Петербуржец отметил, что он попросил украденную сумму в долг у своего знакомого, который живет в Московской области.

Передача денежных средств проходила в столичном ресторане. Затем потерпевший вышел на улицу и к нему подошел лжеполицейский, который сказал, что петербуржец походил на объявленного в розыск преступника и потребовал сесть в его автомобиль. В машине оказался еще один злоумышленник. Он пригрозил мужчине оружием и заставил его выйти из транспортного средства без сумки с деньгами.

В настоящее время правоохранительные органы занялись расследованием данного происшествия. Они устанавливают все причины и обстоятельства инцидента.

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