В России запретят перевозку оружия на время Кубка Конфедераций

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В период проведения Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 в России запретят перевозку любого оружия. Безопасность болельщиков на стадионах будет контролироваться с помощью электронных паспортов.

В России будет запрещена продажа и перевозка любого холодного, стрелкового оружия и патронов, ядов, радиоактивных, токсичных и взрывчатых веществ в период проведения Кубка Конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Исключение составит служебное и спортивное оружие.

Об этом заявил замначальника Управления ФСБ Алексей Лаврищев в ходе пресс-конференции по обеспечению безопасности на время спортивных мероприятий.

Как передает "МИР 24", безопасность болельщиков на стадионах будет контролироваться с помощью системы FAN ID - электронных паспортов болельщиков.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу. В регионах, принимающих матчи, ограничат движение рейсовых автобусов и запретят любые митинги, шествия и другие массовые акции за исключением тех, что были заранее одобрены и согласованы.

ФСБ ранее заявила об отсутствии террористической угрозы на Кубке Конфедераций.

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