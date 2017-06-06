На Украине объяснили следование круизного лайнера к берегам России

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В украинской компании "Червона рута", которая, как сообщали СМИ, является владельцем круизного лайнера "Генерал Ватутин", рассказали о том, почему корабль не проследовал в порт Одессы, как изначально было запланировано. Там пояснили, что судно уже продано офшорной компании с Сейшельских островов. Также подчеркивается, что на корабле, который сейчас плывет к берегам России, пассажиров нет.

Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", направляющийся в Ростов-на-Дону, принадлежит сейчас частной офшорной компании с Сейшельских островов. Об этом заявил директор круизной компании "Червона рута", которая ранее владела судном, Дмитрий Соколов.

По его словам, украинская компания эксплуатировала это судно до октября 2013 года, передает РИА Новости. Соколов добавил, что с тех пор судно не занимается туристическим бизнесом, и на его борту не было ни одного туриста.

Как сообщает сайт "112 Украина", сейчас лайнер идет под флагом Белиза. К берегам России он следует по указанию нового собственника. На борту судна находятся 13 членов экипажа.

Также стало известно, что в Измаиле судно было оформлено для выхода за границу. Затем оно отправилось в Молдавию, где "Червона рута" продала его. Уже из Молдавии корабль следует в порт Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что лайнер, который должен был зайти в порт Одессы, внезапно изменил курс и направился к берегам России к Ростову-на-Дону. Как заявил начальник службы эксплуатации ростовского порта Виталий Виробян, никаких указаний приема корабля к нему не поступало. В связи с этим, он пообещал, что судно в ростовский порт не пустят, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Во вторник СМИ сообщали, что украинский круизный лайнер типа река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам изменил курс. Судно отплыло из Киева 1 июня якобы в горящий круиз. По плану оно должно было завершить путешествие в Одессе. Однако корабль, не заходя в порт украинского города, по неизвестным причинам, взял курс к берегам России.