СКР проверяет видео с выпавшими из багажника детьми в Сочи

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Следственный комитет Краснодарского края проверяет видеозапись с детьми, выпавшими из багажника автомобиля в Сочи. В результате инцидента пострадала трехлетняя девочка. Она была доставлена в больницу. Состояние ребенка оценивается как нормальное.

Следственный комитет проводит проверку видеозаписи с выпавшими из багажника автомобиля детьми в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

"В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего инцидента, в том числе будет проанализирована и дана правовая оценка действиям матери малолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Как отметили в СКР, в результате инцидента пострадала трехлетняя девочка. Она была доставлена в больницу, ее состояние оценивается как нормальное. Брат девочки не пострадал.

Инцидент произошел накануне в Сочи. Женщина перевозила своих малолетних детей в багажнике автомобиля Volvo. По неустановленной причине во время поворота дверь багажника открылась, и они выпали из машины на проезжую часть. Происшествие попало на видео и появилось в Сети.

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