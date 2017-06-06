"Яндекс" запустил сервис по поиску свободных мест на парковках

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Мобильное приложение "Яндекс.Навигатор" запустило функцию поиска свободных парковочных мест. Пока сервис доступен в тестовом варианте в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

В мобильном приложении "Яндекс.Навигатор" запустили функцию поиска свободных парковочных мест. В настоящее время сервис доступен в тестовом варианте в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера "Яндекс.Навигатора" Леонида Александрова.

"Сколько продлится тестовый период, я не могу сказать, есть ограничение ресурсов. Мы совместно с нашими картографами сами собираем данные и, город за городом, постоянно расширяем покрытие. Стремимся сделать общую карту по всему миру и когда-нибудь к этому придем. Когда - пока сказать сложно", - сказал Александров.

По его словам, сервис выделяет свободные места на наземных парковках специальной меткой, которая сохраняется в течение пяти минут. Для того чтобы найти место для стоянки, приложение анализирует предоставляемые пользователями координаты и данные о характере движения. Затем система определяет, что человек уехал с парковки на автомобиле и отмечает парковочное место как свободное.