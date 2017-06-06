Для российских военных создали "плащ-невидимку"

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Российские ученые разработали новую технологию, которая может придать любой ткани радиопоглощающие свойства. Это сделает военных невидимыми для радиолокационных приборов разведки.

Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) создали новую технологию, которая позволит российским военным стать невидимыми для средств разведки, передает "Интерфакс".

Военную форму будут обрабатывать по специальной методике, которая придаст любой ткани радиопоглащающие и радиорассеивающие свойства без изменения структуры и массы одежды. Бойцы, одетые в обычную униформу, станут невидимыми для радиолокационных приборов разведки.

Кроме того, новая технология позволит ткани "дышать" и будет пропускать влагу только в одном направлении. Мембранная ткань создаст для военных более комфортные условия работы.

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