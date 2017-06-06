Малоимущие россияне получат 10 тысяч рублей на продукты

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В рамках программы продовольственной помощи выплаты малоимущим россиянам могут составить порядка 10 тысяч рублей на человека в год. Ранее сообщалось, что Минпромторг рассчитывает доработать с Минфином этом проект и запустить его не раньше 2018 года.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выплаты малоимущим россиянам в рамках программы продовольственной помощи могут составить около 10 тысяч рублей на человека в год. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Предварительные расчеты, которые мы проводили с коллегами - примерно по году около 10 тысяч рублей. Примерно 10 тысяч рублей за год на человека", - сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что Минпромторг рассчитывает доработать с Минфином и запустить программу адресной продовольственной помощи населению не раньше 2018 года.

Стратегия продовольственной помощи была разработана в 2015 году. Предполагается, что малоимущим на специальные карты будут перечислять баллы - эквиваленты денежных средств. На них можно будет купить продовольствие российского производства. Чтобы реализовать программу, из бюджета выделят 300 миллиардов рублей, предварительно подсчитали в Минпромторге.

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