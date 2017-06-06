Врио посла США в Китае ушел в отставку из-за несогласия с Трампом

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Исполняющий обязанности посла США в Китае Дэвид Рэнк покидает свой пост. СМИ узнали, что решение связано с его несогласием с политикой президента страны Дональда Трампа. Дипломат, в частности, не смог смириться с решением хозяина Белого дома выйти из Парижского соглашения по климату.

Исполняющий обязанности посла США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку со своего поста, передает "Интерфакс".

В ходе встречи с сотрудниками посольства Рэнк отметил, что принял такое решение из-за несогласия с выходом США из Парижского соглашения по климату. Об этом ранее заявил американский президент Дональд Трамп.

В Госдепе уже подтвердили отставку Рэнка. Там добавили, что это было его личным решением. При этом там не стали акцентировать внимание на причинах его ухода.

Ранее издание The Guardian узнало, что Рэнк оказался не готов доставить китайским властям ноту о выходе США из соглашения. В связи с этим, его попросили покинуть этот пост немедленно.

Дипломат был назначен послом США в Китае в январе 2016 года. Теперь на этом посту его место займет советник по экономике посольства США в Китае Джонатан Фриц.

Ранее в июне многие мировые лидеры подвергли жесткой критике президента США Дональда Трампа за его решение выйти из Парижского соглашения по климату. Сам глава Белого дома обосновал свое решение тем, что этот договор идёт вразрез с интересами Вашингтона.

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