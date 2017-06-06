Замглавы Владимирской области поместили под домашний арест по делу о взятке

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Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько, обвиняемая в получении взятки, отправлена под домашний арест на два месяца. Решение вынес Басманный суд Москвы. Глава региона Светлана Орлова ранее назвала задержание своего заместителя провокацией.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 1 августа вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько, передает "Интерфакс". Следователь ходатайствовал об аресте Мазанько. Однако представитель прокуратуры рассказал, что у нее диагностирован рак, и просил не заключать ее под стражу.

Мазанько будет находиться под домашним арестом в квартире в Москве. Ей запрещено покидать квартиру без разрешения следователя, использовать интернет и телефон, а также общаться со СМИ.

Мазанько была задержана по подозрению в получении взятки в три миллиона рублей 4 июня. По версии следствия, вице-губернатор получила взятки за содействие предпринимателям в заключении госконтрактов при проведении ремонта и поставке мебели. Как заявила глава Владимирской области Светлана Орлова, задержание Мазанько является провокацией.

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