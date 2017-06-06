Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма на год
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Послы 28 стран Европейского союза согласовали продление санкций в отношении Крыма на год. Как сообщил источник в Совете ЕС, решение было согласовано в рамках стратегии непризнания полуострова в составе России.
Послы 28 стран Евросоюза согласовали продление на год санкций в отношении Крыма. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.
"Постоянные представители стран ЕС согласовали продление еще на один год ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя в рамках стратегии непризнания Крыма", - сказал он.
Срок действия ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя истекает 23 июня 2017 года. Европейским гражданам и предпринимателям запрещены любые виды инвестиций в Крым или экспорт товаров, если сделки не проходят через украинскую таможню.
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