Вход на станцию "Комсомольская" Кольцевой линии метро частично ограничат
Эскалаторы на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии начиная с 6 июня по будням с 18:15, в том числе в пятницу с 17:10, до 18:50 будут работать только на подъем. Вход на станцию в указанный период пассажиры смогут осуществлять через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии.
Эскалаторы на станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии начиная с 6 июня по будням с 18:15 (в пятницу с 17:10) до 18:50 будут работать только на подъем. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Вход на станцию в указанный период пассажиры смогут осуществлять через станцию "Комсомольская" Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме.
Новый график необходим для распределения большого пассажиропотока и безопасной перевозки пассажиров в часы пик в летний период, пояснили в метро.
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