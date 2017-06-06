МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря самолет ВВС Норвегии P-3C Orion. В связи с этим на перехват вылетел истребитель МиГ-31. При безопасном сближении норвежское воздушное судно улетело в другом направлении от российской границы.

Истребитель МиГ-31 ВКС России вылетел на перехват противолодочного самолета ВВС Норвегии P-3C Orion над Баренцевым морем. Это произошло у границы с Россией.

Норвежское воздушное судно изменило курс после безопасного сближения российского истребителя с ним. В итоге самолет ВВС Норвегии улетел в сторону от российской границы.

Инцидент произошел в 12:30 по московскому времени, отмечается в сообщении Минобороны России, которое есть в распоряжении TVC.ru. Норвежский самолет был обнаружен средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря. Судно выполняло полет вдоль границы России с выключенным транспондером.

"Экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние и визуально идентифицировал ее как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C Orion. После изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от границы Российской Федерации истребитель-перехватчик МиГ-31 вернулся на базовый аэродром", - говорится в сообщении.

Ранее 6 июня российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52, который летел над нейтральным водами Балтийского моря вдоль границы России. В тот раз в Минобороны уточнили, что российский самолет осуществлял сопровождение воздушного судна США.