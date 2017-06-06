Массимо Каррера останется у руля "Спартака" еще на два года

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Московский "Спартак" объявил о подписании нового соглашения с тренером клуба Массимо Каррерой. Итальянский специалист останется у руля команды до конца мая 2019 года. Этой весной Массимо Каррера привел "красно-белых" к победе в чемпионате России по футболу в первый же год своей работы.

Футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании нового контракта с итальянским тренером Массимо Каррерой. Новое соглашения рассчитано до конца весны 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" и главный тренер нашей команды Массимо Каррера продлили срок трудового договора до 31 мая 2019 года", - говорится в сообщении. Первоначально срок контракта итальянского специалиста действовал до 30 июня 2018 года.

Массимо Каррера был назначен главным тренером "Спартака" летом прошлого года, после увольнения Дмитрий Аленичева. Итальянский специалист привел "красно-белых" к победе в чемпионате России по футболу в первый же год своей работы. До этого "Спартак" последний раз выигрывал титул чемпионов страны в 2001 году.

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