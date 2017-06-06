СК возбудил дело после избиения школьницы сверстницами в Москве

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Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы девочками-сверстницами в Москве. Запись с избиением была опубликована ранее в соцсетях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Истязание группой лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего" после того, как в Сети появилось видео с избиением школьницы группой девочек в лесополосе в Москве, передает ТАСС со ссылкой на СКР.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию родителей, учителей и руководства образовательных учреждений, не осуществивших должного контроля за детьми", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, группа девочек на почве личной неприязни жестоко избила свою сверстницу. При этом присутствовали молодые люди, снимавшее избиение на видео, после чего они выложили ролик в соцсети, указали в СК.

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