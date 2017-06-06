Москва зеркально ответит на возможное введение Киевом виз для россиян

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В Москве обещают зеркальный ответ в случае, если Киев введет визовый режим с Россией. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал, что Москва зеркально ответит в случае, если Киев введет визовый режим с Россией, передает "Интерфакс".

Выступая в Балтийском федеральном университете, министр подчеркнул, что "мы никаких черных списков не ведем против украинцев".

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима: ну и как вы думаете, мы должны просто так все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" - сказал он.

1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы.

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