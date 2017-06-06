17:38, 06 июня 2017

Трамп: изоляция Катара станет началом конца для терроризма

Теги:  В мире  сша  трамп  катар

Дональд Трамп положительно отреагировал на решение ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. По его словам, эта ситуация станет началом конца для терроризма во всем мире.

Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к решению некоторых стран разорвать дипломатические отношения с Катаром и заявил, что эта ситуация поможет победить терроризм во всем мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Власти Саудовской Аравии сказали, что будут жестко бороться против финансирования экстремизма, и все указывало на то, что в финансировании виноват Катар. Возможно, это будет началом конца для террористического кошмара", - отметил Трамп.

В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

Читайте также:

Жители Катара массово скупают продукты питания

WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке ИГ властями Катара и Саудовской Аравии

СМИ узнали о выплате Катаром террористам миллиарда долларов

Восьмая страна разорвала дипотношения с Катаром

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Катара

Новости по теме Изоляция Катара

Другие новости

В других СМИ