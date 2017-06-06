Трамп: изоляция Катара станет началом конца для терроризма

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Дональд Трамп положительно отреагировал на решение ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. По его словам, эта ситуация станет началом конца для терроризма во всем мире.

Президент США Дональд Трамп положительно отнесся к решению некоторых стран разорвать дипломатические отношения с Катаром и заявил, что эта ситуация поможет победить терроризм во всем мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

"Власти Саудовской Аравии сказали, что будут жестко бороться против финансирования экстремизма, и все указывало на то, что в финансировании виноват Катар. Возможно, это будет началом конца для террористического кошмара", - отметил Трамп.

В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы и Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке радикальных группировок. По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили один миллиард долларов международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи.

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