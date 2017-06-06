Тщательная проработка сделала новую программу реновации лучше предыдущей

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан-участников программы реновации жилья не верить информации, которая содержится в листовках, распространяемых провокаторами. Заявления о том, что москвичей будут насильно переселять за МКАД или на 101-й километр - очевидная глупость, сказал мэр. По его словам, власти выполнят все обязательства перед жителями, в том числе по предоставлению дополнительных площадей или комнат. Эти заявления глава города сделал в ходе расширенных слушаний в Госдуме.

Абсолютное большинство в зале пленарных заседаний Госдумы впервые не у парламентариев - обычных москвичей. Триста человек - жители всех районов города - вместе с представителями власти - федеральной и московской - участвуют в слушаниях по законопроекту реновации. Открытую дискуссию организовали в преддверии рассмотрения второго чтения документа. После первого хлынула волна предложений от горожан и экспертов, из которой сформировали 144 поправки. И 90% из них учли в новой редакции. Чтобы будущий закон стал законом прямого действия, передает "ТВ Центр".

"Сегодня у Москвы есть, на мой взгляд, единственный шанс, когда есть явное желание и требование граждан по улучшению своих жилищных условий, есть политическая воля руководства и есть финансовые возможности эту программу запустить", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Тем более, что уже сейчас - на стадии голосования - поддержка колоссальная. За - из тех, кто попал в пилотный список - почти 90% жителей. Но есть и те, кто против.

"Наш дом, расположенный по вышеуказанному адресу, относится к сталинскому кирпичному дому, построенному по индивидуальному проекту 1958 года. Однако он включен в предварительный список для голосования по непонятным нам причинам. Он подлежит капремонту и в этом году должен был быть произведен капремонт фасадов и коммуникаций. Тем не менее, у нас теперь нет капремонта, и мы вынуждены голосовать за снос дома, хотя это не хрущевка", - возмутилась жительница дома №12 по Большой Филевской улице Елена Харченко.

"С самого начала я сказал, что вполне возможно у нас какие-то допущены ошибки технические при включении этого перечня. Если более трети жителей проголосовало против, мы автоматически исключаем этот дом из проекта реновации и не собираемся к нему прикасаться. Живите спокойно в этом доме, никто его трогать не будет", - ответил Собянин.

Еще один вопрос - про черных риелторов. На месте еще не снесенной пятиэтажки - уже продают квартиры в новом доме. Что это значит - вместо хрущевок построят коммерческое жилье?

"Не обращайте внимания на эту дурь, которая изложена на всяких листовочках. Ну, совершенно очевидно, что это провокация тех людей, которые хотят вас настроить против программы. Запугать вас, обмануть. Ну, это очевидная глупость. Такого не может быть и не будет", - заверил мэр.

Больше часа мэр отвечает на вопросы горожан. После очередного развенчанного мифа зал взрывается аплодисментами. Оживленную дискуссию прерывают, чтобы дать слово лидерам и представителям парламентских фракций. Геннадий Зюганов отмечает, за тем, что сейчас происходит в Москве, пристально следит вся страна. И обращается к противникам реновации.

"Дома, которые строили тогда, строили по большой нужде, но за 10 лет решили сложнейшую проблему. Они рассчитаны на 30-40 лет, а простояли 50. Можете откладывать, можете, что угодно предлагать, но через 10 лет они все будут аварийные. Просто приедут и будут сносить бульдозером, не спрашивая никого, почему. Потому что это будет абсолютно вынужденное решение", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Владимир Жириновский напоминает, если не хочешь получить новую квартиру, бери деньги и сам ими распоряжайся так, как душе угодно.

"Я бы взял деньгами и купил бы квартиру ближе к работе, ближе к родителям или к своим детям. Это лучше всего. Сегодня есть возможность получить деньги за ваши квартиры и переехать туда, о чем вы мечтали много-много лет. Но возможности не было, потому что это очень дорого покупать, а это практически бесплатно. Вам город даст рыночную стоимость, и вы купите там, где вам это нужно. Это блестящая возможность", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Реновация, поддерживает Петр Толстой, идея смелая и амбициозная. И что нынешний мэр Москвы на неё решился, дает уверенность, что все получится.

"Тот законопроект, который приняли в первом чтении, и на основе которого были выстроены все кампании против реновации, он требовал значительной корректировки. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех фракций. Мы вместе работали над поправками в этот закон, чтобы снять вопросы, которые есть у наших жителей", - заявил вице-спикер от "Единой России" Петр Толстой.

Проект, утверждает Сергей Миронов, настолько уникальный и масштабный, что его нужно увязывать с генеральным планом развития Москвы.

"Я хочу высказать уверенность, что вместе с вами депутаты разработают и завершат работы над этим законопроектом вместе со столичными властями. И сделают так, чтобы этот закон, с одной стороны, запустил этот уникальный градостроительный проект в новейшей истории России, а, с другой стороны, в обязательном порядке защитил все конституционные права москвичей", - сказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Заключительное слово произносит мэр Москвы. Вспоминает поговорку: свадьба - это еще не счастливый конец. Начало трудной жизни. Принятие закона - только старт сложной и долгой работы.

"Я прошу вас, после принятия закона, вы активно, так же как сегодня мы обсуждаем, активно боритесь за свои права. Требуйте, настаивайте, чтобы эта программа была реализована быстрее и эффективнее. Это огромная помощь будет. Меняются депутаты, меняются мэры. Но если эти гарантии переселения будут в федеральном законе, в утвержденной программе, уже никто никогда от нее не отступится. Вот главная гарантия, гарантия вашей собственности, сохранения вашей собственности, когда вы из плохого жилья переедете в хорошее, новое, которое точно будет служить столетие минимум. Спасибо", - обратился к горожанам Собянин.

Рассмотрение законопроекта о реновации во втором чтении назначено на 9 июня. Но, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, гнать задачи нет. Главное сейчас - подготовить качественный закон, чтобы избежать проблем в будущем.

Михаил Шекоян, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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