Шойгу посетил с инспекцией новейшую РЛС в Красноярском крае

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил организацию опытно-боевого дежурства новейшей радиолокационной станции "Воронеж-ДМ". Она расположена в Красноярском крае в районе Енисейска. РЛС входит в систему предупреждения о ракетном нападении, а также выдает сведения о космических объектах для контроля околоземного пространства.

Тема практического занятия боевого расчета - действия при обнаружении цели. Тренировку посетил министр обороны Сергей Шойгу. Счет здесь идет не на секунды - тысячные доли секунд. Именно с такой скоростью работает радиолокационная станция "Воронеж", которая по всем показателям превосходит зарубежные аналоги, узнал "ТВ Центр".

Американцы недавно ввели в строй радар с дальностью действия пять тысяч километров. Сигнал "Воронежа" достигает шести тысяч. Заокеанская разработка откликается на изменения в контролируемом пространстве за 60 миллисекунд, отечественная - за 40. Наша РЛС обрабатывает сигнал за 6 секунд, американская - за 10. Точность определения координат цели - 11 и 120 метров соответственно. Таким образом, российские РЛС на сегодня - самые современные системы обнаружения в мире.

"Работает как по звуковым, так и по баллистическим целям. Все цели, которые входят в зону действия станции, немедленно сопровождаются, выдается команда на ракетное сопровождение ракетной обороны. За этот короткий период станция имела опыт обнаружения баллистических ракет", - заявил командир отдельного радиотехнического центра Михаил Кириенко.

Каких именно, военные, конечно, не говорят. Известно лишь о шести запланированных тренировочных пусках. А вот расположение всех семи новейших российских РЛС типа "Воронеж" - не секрет.

Установленная под Петербургом станция контролирует северо-запад, дотягиваясь сигналом до Северного полюса. В зоне ответственности калининградской РЛС - Европа. Из Армавира и Орска следят за Индостаном, Аравийским полуостровом и даже северной частью Африки. Из Барнаула - за юго-восточной Азией. Станция под Иркутском направляет сигнал на Тихий Океан. Под Красноярском - на Северный Ледовитый. Еще три строящиеся РЛС - в Амурской и Мурманской областях, а также в республике Коми - предназначены для контроля за продолжительным российским северо-восточным побережьем.

Таким образом, 10 новых станций полностью закрывают наши границы. Создано сплошное радиолокационное поле предупреждения о ракетном нападении. Теперь наши специалисты контролируют каждый пуск ракеты или космического аппарата в зоне охвата, включающей всю Евразию, часть Африки и оба американских побережья. Без преувеличения - полмира. Что называется, не пролетит и муха. Хотя всего несколько лет назад в нашей противоракетной обороне оставались, как говорят военные, дыры.

В условиях холодной войны радиолокационные станции стали стратегическими объектами. Их было много, работали исправно. Конец массовому строительству положил договор между двумя сверхдержавами об ограничении систем противоракетной обороны. С тех пор РЛС уничтожались, разбирались на металлолом. Станция под Иркутском, к примеру, вообще таинственным образом сгорела. На смене веков США в одностороннем порядке вышли из договора. Пять лет назад в России на месте старых станций начали возводить новые. Называют их именами русских рек: Волга, Днепр. Теперь "Воронеж". РЛС пока работает в опытном режиме. К концу года заступит на боевое дежурство.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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