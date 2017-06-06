WikiLeaks пообещал 10 тысяч долларов за разоблачителя информатора СМИ

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Десять лет тюрьмы - такое наказание грозит гражданке США Реалити Ли Виннер за разглашение секретной информации. По данным американского Минюста, сотрудница частной фирмы, которая работала на Пентагон, распечатала и передала в СМИ доклад Агенства национальной безопасности. Документ посвящён якобы имевшей место российской хакерской атаке на американскую избирательную систему.

Социальные сети 25-летней девушки Реалити Ли Виннер не обновляются уже три дня, ровно столько прошло с момента ее задержания американскими спецслужбами, передает "ТВ Центр". На страничке в интернете ничего необычного: любит животных, иногда путешествует, редко встречается с друзьями, на фотографиях часто одна. А еще интенсивно занимается спортом: поднимает штангу весом 125 килограммов, отжимается.

Увидев это, можно поверить, что Виннер была спецагентом на аутсорсе. По крайней мере компания, в которой она работала, сотрудничала с правительством США. По сообщению Министерства юстиции, девушка имела доступ к секретной информации.

Виннер распечатала и ненадлежащим образом удалила засекреченный доклад разведки, в котором содержалась информация о национальной обороне от агентства разведывательного сообщества, а также незаконно оставила его у себя. А потом передала бумаги журналистам. Якобы речь идет о сетевом издании Intercept, которое опубликовало секретный доклад АНБ. В статье, которая сопровождается скриншотами, говорится о "вмешательстве России" в выборы в США, но никакой подтверждающей это информации не приводится. Многие простые обыватели даже и не поняли, что в этом тексте такого секретного, а ведь девушке грозит 10 лет тюрьмы. Впрочем, ее судьба американскую прессу мало волнует.

"Давайте сначала поговорим об этом документе из АНБ. В основном, в нём идёт речь о попытках русских прощупать кибератаками избирательные системы во время выборов. Вне зависимости от того, повлияло ли оно на исход президентских выборов 2016 года, это "прощупывание" само по себе вызывает тревогу", - сказал главный корреспондент CNN по вопросам национальной безопасности Джим Шутто.

Мысль, что американскому избирателю нужно тревожиться, продолжает звучать на всю страну. По мнению экспертов, арест Виннер - это только приманка для зрителя, который в четверг не должен пропустить слушания в Конгрессе США. Это будет публичное интервью уволенного Трампом главы ФБР и самые неудобные вопросы будут задавать противники президента.

"Самый главный вопрос, который будет поднят послезавтра. Оказывал ли президент Трамп давление на Коми с тем, чтобы он более активно защищал его от всех нападок. Если в их разговорах, в их общении было прямое давление на Коми, Трампу будет очень плохо. И это действительно будет основанием для импичмента", - заявил бывший старший научный сотрудник Гудзоновского института Дмитрий Михеев.

Версию, что все спланировано, подтверждают и другие факты. Виннер, укравшая суперсекретный доклад, устроилась на работу только в феврале и сразу получила доступ к закрытой информации. По данным команды Джулиана Ассанжа, спецслужбы вычислили девушку благодаря журналистам, которые раскрыли свой источник информации. За имя предателя WikiLeaks уже пообещал награду 10 тысяч долларов. Но, может, предательства и вовсе не было.

"Никогда нельзя исключать, что эта информация была ей соответствующими структурами предоставлена именно для того, чтобы быть слитой потом в соответствующие масс-медиа", - сказал президент международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

И все это далеко не антироссийская кампания, а кампания против Трампа, которая набирает обороты.

"Антироссийская кампания служит главной цели такой, что американская система выборов хорошая, правильная, но благодаря вмешательству России в ней произошел сбой. Поэтому президент Трамп является нелегитимным президентом и, когда через полтора года будут промежуточные выборы, им нужно, чтобы люди проголосовали за демократов", - уверен Михеев.

Пользователи уже иронизируют - в буквальном переводе Реалити Виннер - значит "победитель реальности". И сможет ли Трамп выдержать эту новую реальность, в которой противники настойчиво добиваются импичмента президента.

Пётр Вершинин. Олег Лапшов. Дина Самохина. "ТВ Центр".

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