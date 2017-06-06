Отец мальчика из Алеппо обличил "Белые каски" в пропаганде

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Вскрылись новые факты обмана со стороны организации "Белые каски". Растиражированный на западе образ мальчика, якобы пострадавшего от российских бомбежек Алеппо, как выяснилось, далек от реальности. Об этом в интервью российским журналистам рассказали родители ребенка.

Мухаммад Дакниш показывает нам развалины. Здесь он жил с семьей. Этот дом, сфотографированный иностранными репортерами в августе прошлого года, едва ли не все западные издания и телекомпании, назовут "символом страдании гражданского населения Алеппо", передает "ТВ Центр".

А здесь Мухаммад живет сейчас. Этот мальчик – его сын. Омран. На голове небольшой шрам. Омран попав в объектив фотокамеры, невольно став звездой. Якобы олицетворяющей всех жертв, как тогда писала европейская периодика, правительственного режима Сирии.

"Понимаете, они использовали моего ребенка в своих целях. Я разбирал завалы в тот момент, когда моего мальчика передавали с рук на руки и фотографировали. Я был ранен в голову, и моя кровь текла на сына, когда я нес его на руках, прижимая к груди. У Омрана была лишь небольшая царапина. А не тяжёлое ранение, как это преподнесли", - рассказал отец Омрана.

Преподнесли умело, только к снимку – масса вопросов. Например, если рану обрабатывали фельдшеры в машине скорой помощи, то почему их нет на фото? Если ребенок тяжело ранен, то почему оставили одного? И почему после обработки раны, лицо все равно в крови? Будто ее и не торопились стирать, специально для фотографов. Что на самом деле тогда произошло в Восточном Алеппо и как Мухаммад, его дом и ребенок оказались в центре информационной инсинуации, глава семейства рассказывает журналистам впервые.

"Я с женой и детьми в тот момент был дома. Омран сидел у меня на коленях. Был взрыв, очень сильный. Все произошло внезапно. Мой старший сын погиб, вот его фотография. А младшего спустили через окно и там его фотографировали "Белые каски", - продолжил свой рассказ Дакниш.

Мухаммад рассказывает, что среди "Белых Касок" были фотографы. И занимались они не спасением, а только тем, что снимали все происходящее на профессиональные камеры. Так сын Мухаммада – Омран - и оказался на снимке. Буквально через пару дней фотографии растиражировали в СМИ. А в бомбардировке квартала обвинили российские ВКС и сирийскую армию. Но странно, что такой вывод, охотно, без разбирательств и проверок , подхваченный газетами, сделали все кому не лень, кроме самих родителей Омрана. Они вообще после того случая не общались с журналистами.

"Когда я спустился вниз там уже были "Белые каски". И журналисты. Американские и немецкие. Они предложили мне деньги за интервью. Просили сказать, что дом разбомбили русские самолёты. Но я отказался, потому что я не слышал ни шум самолётов, ни ракет перед взрывом.

За отказ от вранья, о котором так просили иностранцы, Мухаммаду приходится расплачиваться. Ему до сих пор приходят СМС на телефон. От кого – становится ясно из текста сообщений.

"Мне начали приходить SMS-сообщения. Вот только некоторые: "Ты поддерживаешь власть Ассада?! Тогда в живых не останется ни один член твоей семьи". Второе – "Привет, собака. Как там Омран? Ты служишь режиму? Будь ты проклят", - зачитывает сообщения отец Омрана.

Но угрозы Мухаммад не впечатляют. Не боится он и авторов SMS. Сегодня мужчина целиком занят своей семьей. Главное, что сын жив. И, похоже, стресс для ребенка тоже в прошлом. Мальчик так и уснул на руках у отца.

Мухаммаду после нашумевшей авантюры неоднократно поступали предложения получить статус беженца, политическое убежище, переехать в Европу, и там уже рассказывать о жестокостях сирийской армии. Но Мухаммад участвовать в этом спектакле наотрез отказался. И предпочел остаться в родном Алеппо, обычным рабочим.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ центр", Сирия.