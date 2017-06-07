Голосование. Россия заставила Запад учитывать свои интересы?

Тема программы "Право голоса": "Русские идут". Выступая на форуме в Петербурге Владимир Путин заметил, что из некоторых стран русофобия "так и хлещет через край". По его словам, это происходит из-за того, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам. "Русская угроза" вот уже больше двух лет не сходит с полос западных газет и из телевизионных новостей. Русские "вмешались" в американские выборы, собирались "вмешаться" и во французские. Как бороться с подобной русофобией?