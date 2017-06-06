Мужчина с молотком напал на полицейских в центре Парижа

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Мужчина с молотком атаковал сотрудников полиции недалеко от Собора Парижской Богоматери. Нападавший был нейтрализован выстрелом правоохранительных органов и ранен. Французская полиция квалифицировала эту атаку как теракт.

Злоумышленник с молотком напал на полицейских в центре Парижа, которые в ответ открыли по нему огонь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское телевидение.

Инцидент произошел недалеко от Собора Парижской Богоматери. Нападавший был нейтрализован выстрелом правоохранительных органов и ранен. Сразу после этого его экстренно госпитализировали в медучреждение.

В настоящее время к месту происшествия прибыли дополнительные наряды спецслужб и оцепили квартал. Сотрудники полиции выясняют, не было ли у нападавшего сообщников. Сама атака была квалифицирована правоохранительными органами как террористический акт.