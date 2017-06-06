План проведения встреч глав управ районов с населением

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10:00
Голосование. Порошенко не может или не хочет усмирить радикалов?
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17:24 Политика
Москва зеркально ответит на возможное введение Киевом виз для россиян
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20:05 В мире
Глава МИД Катара отверг обвинения в финансировании терроризма
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19:59 Общество
Тщательная проработка сделала новую программу реновации лучше предыдущей
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15:58 Экономика
Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма на год
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19:19 Политика
Додон: у Кишинева не было аргументов для высылки российских дипломатов
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