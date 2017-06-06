ВОЗ: подросткам нужно больше спать для профилактики ожирения

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Подросткам для профилактики развития ожирения необходимо спать достаточное количество часов. Об этом заявил глава Европейского офиса ВОЗ. Он уточнил, что, как правило, им нужно спать девять часов.

Подросткам для профилактики ожирения необходимо больше спать. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

Существует зависимость между недостаточным сном и развитием ожирения, сказал глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Он уточнил, что подросткам, как правило, нужно спать девять или более часов.

Заболеваемость ожирением выросла более чем в два раза в России в 2015 году по сравнению с 2011 годом, говорится в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году", предоставленном Роспотребнадзором.

Согласно документу, показатель заболеваемости ожирением в России в 2015 году составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения, тогда как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек.

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