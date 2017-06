Туристы не могут выйти из Собора Парижской Богоматери из-за стрельбы

Около 900 человек оказались заблокированными в Соборе Парижской Богоматери в связи со стрельбой возле здания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Figaro.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV