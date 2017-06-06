Туристы не могут выйти из Собора Парижской Богоматери из-за стрельбы

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В Соборе Парижской Богоматери примерно 900 человек оказались заблокированными из-за стрельбы, которая произошла недалеко от здания. Полиция проверяет посетителей на предмет нахождения там сообщников человека, ранее атаковавшего с молотком стражей порядка.

Около 900 человек оказались заблокированными в Соборе Парижской Богоматери в связи со стрельбой возле здания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Figaro.

Locked inside #notre dame cathedral in #paris while police investigate attack outside against a policeman. All calm pic.twitter.com/Z4B8wUzPTV — Nancy Soderberg (@nancysoderberg) 6 июня 2017 г.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют, нет ли среди посетителей сообщников человека, который ранее попытался напасть на стража порядка недалеко от этой туристической достопримечательности. Предполагается, что людям разрешат выйти из собора после завершения этой проверки.

Ранее сообщалось, что недалеко от Собора Парижской Богоматери мужчина с молотком атаковал сотрудников полиции. Нападавший был нейтрализован выстрелом правоохранительных органов и ранен. Французская полиция квалифицировала эту атаку как теракт.

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