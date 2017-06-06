Додон: у Кишинева не было аргументов для высылки российских дипломатов

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Президент Молдавии Игорь Додон считает, что у Кишинева не было достаточно аргументов для высылки из страны пятерых российских дипломатов. По его словам, данное решение является "политическим и геополитическим".

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что у Кишинева не было достаточно аргументов для того, чтобы высылать пятерых российских дипломатов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Решение о высылке дипломатов было принято с нарушениями, так как не был проинформирован президент и Высший Совет безопасности. Сегодня они представили информацию, но я считаю, что не было достаточно аргументов", - сказал Додон.

По его словам, решение о высылке из Молдавии российских дипломатов было "политическим и геополитическим". Додон подчеркнул, что он также ждет рассмотрения в парламенте проекта резолюции о вотуме недоверия министерству иностранных дел страны.

Ранее 29 мая Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Премьер-министр Молдавии Павел Филип позже рассказал, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб. В ответ Москва сообщила о намерении выслать из России пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в столице.

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